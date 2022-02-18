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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

18 Февраля 2022 • 17:17 Комментировать
Спартак Москва
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Шахтёр Караганда
Через 22 ч. 14 мин.
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что клуб выиграет в этом сезоне Лигу Европы. Итальянец добавил, что в футболе нет ничего невозможного.
 
«Опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера в интервью корреспондентам «РБ Спорт».
 
Напомним, что московский «Спартак» начнёт выступления в Лиге Европы со стадии ⅛ финала. Каррера возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Вместе с клубом итальянец впервые за долгое время выиграл чемпионат России.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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СПАРТАК МОСКВА ШАХТЁР КАРАГАНДА
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