Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что клуб выиграет в этом сезоне Лигу Европы. Итальянец добавил, что в футболе нет ничего невозможного.

«Опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», – сказал Каррера в интервью корреспондентам «РБ Спорт»

Напомним, что московский «Спартак» начнёт выступления в Лиге Европы со стадии ⅛ финала. Каррера возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Вместе с клубом итальянец впервые за долгое время выиграл чемпионат России.