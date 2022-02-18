Уткин о лимите: «Последний успех сборной был в 2008-м, когда была свободная конкуренция»

Журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что в скором времени руководство РПЛ хочет внести коррективы в лимит на легионеров. Сообщается, что по новым правилам в команде будет разрешено иметь 12 иностранцев.

Уткин заявил, что поддерживает эту инициативу. Также комментатор напомнил, что в последний раз сборная России добивалась успеха на Евро-2008, как раз когда не было лимита. «Тогда за сборную играли футболисты, которые выросли в ситуации фактического отсутствия лимита, на волнах свободной конкуренции», – заключил журналист в своём канале на Youtube.