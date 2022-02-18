«Зенит» арендовал защитника и нашёл нового вратаря, Бакаев намерен уйти из «Спартака» бесплатно: трансферы и слухи недели

Главные новости о состоявшихся и возможных переходах

Вернулись еврокубки и сразу организовалось небольшое затишье на трансферном рынке. Европейским клубам некогда, да и окно закрыто, спасают ситуацию лишь представители РПЛ. До 23 февраля нашим клубам можно регистрировать игроков. На это, кстати, очень надеется «Фиорентина», уже второй матч оставляющая Александра Кокорина вне заявки. «Фиалки» ещё не оставляют надежд вернуть форварда в РПЛ. «Евро-футбол.ру» подводит итоги прошедшей недели резюмирует в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» снова ищет голкипера

Всё не отпускает «Зенит» вратарская тема. Бесплатно отпустили Андрея Лунёва в «Байер», а затем выкупали из Португалии Станислава Крицюка, который и сам за год до трансфера в Санкт-Петербург был свободным агентом. В дуэли Кержаков – Крицюк так и не выявлен первый номер, так ещё и травма Станислава вмешалась. К весеннему отрезку сезона «Зенит» снова подходит с суматохой в воротах и ворохом слухов о новом голкипере.

Главным претендентом на питерский первый номер пресса называет Илью Лантратова из «Химок». Есть даже новости, что трансфер практически согласован, но никто из действующих лиц информацию не подтверждает. По 26-летнему голкиперу клуба «Химки» давно приходят запросы. Раньше Илью, явно переросшему уровень аутсайдера РПЛ, преемником Акинфеева хотел сделать ЦСКА, теперь фаворитом за трансфер Лантратов называют «Зенит», желающий надолго закрыть позицию основного голкипера.

Возможно, придётся чемпиону России подумать и о фланговых игроках. Заканчивается контракт у Алексея Сутормина. «Зенит» предложение сделал, но футболист хочет больше игрового времени, а здесь пока гарантий нет. С интересом наблюдает за ситуацией московское «Динамо», жаждущее подписать на свободном трансфере качественного игрока с российским паспортом. Зато окреп центр питерской обороны. У «Кайрата» арендован 22-летний Нуралы Алип, проведший с «Зенитом» полноценную подготовку. На сборах защитник впечатлил тренерский штаб, играл уверенно, влился в коллектив и даже отметился двумя важными голами на Кубке Атлантики.

Свободный агент «Спартака»

Московский «Спартак» очень активно продлевает контракты со своими футболистами. С середины января по середину февраля новые долгосрочные соглашения с «красно-белыми» подписали Виктор Мозес, Айртон, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Даниил Денисов. Не у всех, кстати, контракты заканчивались ближайшим летом, но решено было продлить трудовые отношения заранее.

Тем более напряжённой смотрится ситуация с Зелимханом Бакаевым. У полузащитника как раз контракт истекает летом 2022-го года, уже сейчас он может вести переговоры с кем угодно. Кажется, что ведёт. Инсайдеры сообщают, что в подписании Бакаева очень заинтересован «Краснодар». Южане предлагают Зелимхану более важную роль и сопоставимые финансовые условия, поэтому переговоры со «Спартаком» затягиваются и тормозятся. Кажется, Бакаев намерен сменить клуб этим летом.

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ЦСКА (вероятно) пытался арендовать Кайо Жорже

А самая загадочная новость пришла из Италии. Николо Скира (один из самых авторитетных инсайдеров) сообщил, что «Ювентус» отклонил сразу пять предложений по аренде бразильца Кайо Жорже. Во-первых, это очень странно. 20-летний бразилец пришёл в начале сезона и пока совсем не нужен Аллегри. Сыграл 113 минут в футболке «Ювентуса». Этакий туринский Кокорин, но с хорошими перспективами.

Во-вторых, отказал «Ювентус» неназванному российскому клубу. Скира раскрыл «Кальяри», «Салернитану» и «Гранаду», но название команды РПЛ не озвучил. Самый вероятный претендент – ЦСКА. Тогда бы замкнулась очень красивая цепочка. «Ювентус» забрал у «Фиорентины» Влаховича, «фиалки» забрали у «Базеля» Артура Кабрала, швейцарцы арендовали у ЦСКА Фёдора Чалова, «армейцам» ко двору бы пришёлся Кайо Жорже, но туринцы по непонятным причинам отказали, не став замыкать квадрат трансферов «Юве» – «Фиорентина» – «Базель» – ЦСКА.