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«Пусть ещё массажиста возьмут»: Салихова язвительно отреагировала на желание Газизова подписать Кокорина

18 Февраля 2022 • 11:58 Комментировать

Накануне в СМИ появилась информация о желании «Уфы» заполучить в свои ряды российского форварда Александра Кокорина, от которого хочет избавиться «Фиорентина». На эту новость с долей сарказма отреагировала Зарема Салихова, жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна.

«Кокорину давно пора к Газизову. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут», - приводятся слова Заремы на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Кокорин перешел в «Спартак», когда в клубе работал Газизов. Спустя некоторое время Александра продали в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. Форвард провалился в итальянском клубе и может быть продан в ближайшее время, если «фиалки» найдут ему новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Шамиль Газизов Зарема Салихова
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