Пономарёв: «Васин не дотягивал до уровня ЦСКА»

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин покинул российский чемпионат и продолжит карьеру в Казахстане. Футболист трудоустроился в «Кайрате». Своим мнением по этому трансферу поделился ветеран «армейцев» Владимир Пономарёв.

«Поставлю огромное количество плюсов за то, что отпустили. Виктор последнее время совершал много технических и тактических ошибок. Васин не дотягивал до уровня ЦСКА», - поведал Пономарёв в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин заключил в «Кайратом» однолетнее трудовое соглашение, которое предусматривает опцию пролонгации сотрудничества на один сезон.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Васин провел пять матчей.