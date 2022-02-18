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Пономарёв: «Васин не дотягивал до уровня ЦСКА»

18 Февраля 2022 • 11:46 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин покинул российский чемпионат и продолжит карьеру в Казахстане. Футболист трудоустроился в «Кайрате». Своим мнением по этому трансферу поделился ветеран «армейцев» Владимир Пономарёв.

«Поставлю огромное количество плюсов за то, что отпустили. Виктор последнее время совершал много технических и тактических ошибок. Васин не дотягивал до уровня ЦСКА», - поведал Пономарёв в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин заключил в «Кайратом» однолетнее трудовое соглашение, которое предусматривает опцию пролонгации сотрудничества на один сезон.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Васин провел пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Васин Владимир Пономарёв
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