Агент рассказал о будущем Малкома в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского легионера «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о возможном переезде своего клиента в один из европейских клубов.

В интервью «РБ Спорт» представитель Малкома заявил, что футболист никуда не уйдет. По слова Гарсии, бразильца все устраивает в Санкт-Петербурге.

Атакующий полузащитник присоединился к «сине-бело-голубым» в августе 2019 года. Петербуржцы подписали с ним долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

В этом сезоне РПЛ Малком сыграл 13 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.