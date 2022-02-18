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«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника «Химок» официально

18 Февраля 2022 • 10:00 Комментировать

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин продолжит карьеру в другом клубе российской Премьер-лиги. О подписании контракта с 25-летним футболистом сообщил грозненский «Ахмат».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте клуба, с хавбеком заключен долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Напомним, что в составе подмосковного коллектива Александр выступал с 2019 года. На его счету десять забитых мячей и девять голевых передач в 74 поединках за «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Трошечкин Ахмат трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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