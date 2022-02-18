Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин продолжит карьеру в другом клубе российской Премьер-лиги. О подписании контракта с 25-летним футболистом сообщил грозненский «Ахмат».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте клуба, с хавбеком заключен долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Напомним, что в составе подмосковного коллектива Александр выступал с 2019 года. На его счету десять забитых мячей и девять голевых передач в 74 поединках за «Химки».