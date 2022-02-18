В главных слухах недели вы узнаете, когда решится судьба Артёма Дзюбы, почему Криштиану Роналду бесит своих партнёров по команде, и где летом может оказаться Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Семак решит судьбу Дзюбы

Артём Дзюба остаётся самым обсуждаемым российским футболистом. В последнее время много говорят о будущем форварда, ведь его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. На неделе появилась информация о том, что вопрос Дзюбы не будет решён в ближайшее время. Будущее игрока определится только по завершению сезона. Поговаривают, что судьбу Артёма решит Сергей Семак. Если тренер даст добро, то клуб будет готов сделать новое предложение нападающему. При этом Семак якобы сомневается в том, что для светлого будущего «Зениту» нужен Дзюба, которому летом исполнится 34.

«Реал» выбрал тренера

Карло Анчелотти может покинуть тренерское кресло в «Реале» по завершению сезона. Ходят слухи, что Флорентино Перес уже сейчас думает об увольнении итальянца – настолько сильно ему не понравилась игра команды против «ПСЖ». Перес якобы убедился в том, что Анчелотти является не тем тренером, который будет строить новый «Реал». Если верить информации из СМИ, президент мадридского клуба уже выбрал своего фаворита, и им является Маурисио Почеттино, который наверняка летом покинет «ПСЖ». Ещё один кандидат – Юрген Клопп. Впрочем, немца будет сложно заполучить из «Ливерпуля».

Роналду бесит партнёров по команде

Слухи о проблемах внутри «Манчестер Юнайтед» никуда не деваются. На неделе появилась информация о том, что раздевалка «красных дьяволов» близка к расколу. И всё, конечно же, из-за Криштиану Роналду. Поговаривают, что звёздный португалец бесит Гарри Магуайра, Маркуса Рэшфорда и некоторых других англичан. Им не нравится стремление Роналду быть лидером в раздевалке.

Месси мог оказаться в «Реале»

Сложно представить Лионеля Месси в футболке «Реала», но такой сценарий мог бы быть. Во всяком случае, судя по информации, которая просочилась в СМИ на неделе. Так, аргентинец дважды мог оказаться в мадридском клубе. Если впервые это могло произойти, когда Месси ещё был юн, то второй раз – относительно недавно. По слухам, руководители «Реала» рассматривали Лионеля, когда клуб покидал Криштиану Роналду, то есть летом 2018 года. Впрочем, тогда аргентинец даже не думал о возможном уходе из «Барселоны».

Мбаппе может уехать в Англию

Летний переход Килиана Мбаппе в «Реал» кажется очень вероятным, хотя сам игрок продолжает утверждать, что ещё ничего не решил. Более того, на днях в прессу просочилась информация о том, что матч между «ПСЖ» и «Реалом» (победа парижан 1:0) в корне изменил мнение Мбаппе по поводу будущего, и теперь он не стремится во что бы то ни стало переехать в Мадрид. Поговаривают, что Килиан может рассмотреть предложение «Ливерпуля» и оказаться в Англии.