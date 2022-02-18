Дмитрий Черышев высказался о будущем Дзюбы в «Зените»

Российский специалист Дмитрий Черышев высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы в петербургском «Зените». У игрока истекающий контракт, но в клубе пока не приняли решение о пролонгации сотрудничества. На днях в СМИ появилась новость, что судьбу бомбардира решит главный тренер команды Сергей Семак.

«Здесь будут смотреть руководители. Дзюба - игрок высокого класса, сомнений нет. У него есть бомбардирские качества, чувство гола, а это сейчас самое главное в футболе», - цитирует тренера «РБ Спорт».

33-летний нападающий защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В текущем розыгрыше РПЛ он провел 17 матчей и забил десять мячей.

Ранее ходили слухи об интересе к Артёму со стороны «Рубина» и «Фенербахче».