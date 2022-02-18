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Васин сменит ЦСКА на «Кайрат»

18 Февраля 2022 • 00:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
20.02 15:00

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин продолжит карьеру в «Кайрате». Его контракт с «армейцами» истекал уже летом 2022 года, вследствие чего ЦСКА особо не упирался в вопросах цены, больше радуясь тому, что удастся разгрузить платежную ведомость клуба. «Кайрат» предложил 33-летнему футболисту соглашение сроком на год, но с возможностью продления еще на один сезон. О сделке сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Васин выступает за ЦСКА с 2011 года, но какое-то время провел сперва в «Мордовии», а затем в «Уфе». В свое время, в период с 2010 по 2017 год, привлекался в сборную России, проведя за нее в общей сложности 13 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кайрат Виктор Васин
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