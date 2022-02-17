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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Уфе» подтвердили интерес к Кокорину

17 Февраля 2022 • 20:11 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Аталанта
2.75 3.40 2.55
20.02 14:30

На данный момент активно обсуждается возможный уход нападающего Александра Кокорина из «Фиоренины». Итальянская пресса уверяет, что клуб пытается найти покупателя на проблемного футболиста до 22 февраля, когда в оставшихся странах Европы закроется трансферное окно.

Отмечалось, что «фиалки» вышли на российский рынок, предлагая услуги форварда клубам местного первенства. В одной из команд, а именно в «Уфе» подтвердили интерес к Кокорину.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью для «Спорт-Экспресс» изъявил желание пригласить 30-летнего игрока. «Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», - прокомментировал специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Уфа Шамиль Газизов
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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Комментарии (1)
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Антидыня
17 Февраля 2022 в 21:17
Игрок уровня ФНЛ и клуб уровня ФНЛ не могли не найти друг друга)
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