На данный момент активно обсуждается возможный уход нападающего Александра Кокорина из «Фиоренины». Итальянская пресса уверяет, что клуб пытается найти покупателя на проблемного футболиста до 22 февраля, когда в оставшихся странах Европы закроется трансферное окно.

Отмечалось, что «фиалки» вышли на российский рынок, предлагая услуги форварда клубам местного первенства. В одной из команд, а именно в «Уфе» подтвердили интерес к Кокорину.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью для «Спорт-Экспресс» изъявил желание пригласить 30-летнего игрока. «Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», - прокомментировал специалист.