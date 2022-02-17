Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Чтобы увеличить число клубов в РПЛ, надо вернуть систему «весна-осень» эксклюзив

17 Февраля 2022 • 15:24 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вероятное увеличение число участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 клубов.

- Если мы говорим об увеличении числа клубов в РПЛ, то однозначно стоит решать вопрос возвращения на систему «весна-осень». Потому что по-другому засунуть в календарь большее количество матчей при действующей сейчас системе розыгрыша нереально. Вернее, засунуть-то их можно, но сильно пострадает качество игры.

При схеме «весна-осень» много матчей будет проводиться в летнее время, когда зрителям комфортно на стадионах. А поздней осенью и ранней весной далеко не в каждом городе приятные погодные условия. Ну и если разгрузить осеннюю часть чемпионата, мы дадим возможность нашим клубам и сборной лучше готовиться к международным матчам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
17 Февраля 2022 в 15:33
Что может знать тренер нальчикского спартака? Не зря он в таких курмышах?
-А если по существу то можно играть начинать на месяц раньше летом!
-Заканчивать позже!
-Играть 2 раза в неделю.
Тут можно и 20 команд, и больше молодёжи пускать в ротацию.
У этих стариков вечно всё не возможно.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
14:43 · Россия. Премьер-лига
Биджиев раскритиковал предложение Газизова о сокращении обмена между лигами эксклюзив
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» упустило победу над «Аланией»
13:22 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о проваленном медосмотре форварда «Спартака»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Руденко провалил медосмотр в «Химках»
11:47 · Россия. ФНЛ
«Матч ТВ» будет транслировать поединки ФНЛ 1
11:29 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» усилился экс-защитником ЦСКА официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Предсезонка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне» 1
09:25 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Сергеев: «Есть приоритет - играть в топ-лиге Европы» 1
00:58 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» признал, что учится у Дзюбы 3
00:29 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» опроверг подозрения в том, что болеет за «Спартак» 1
16 Февраля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «В Испании нам не удалось найти хороший спарринг»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Бетиса» Пеллегрини: «Никакие лимиты на легионеров не влияют на команды»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Арбитр судил плохо, надо привыкать, потому что в чемпионате могут быть такие игры»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Стали известны детали нового контракта Ерохина с «Зенитом» 1
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» отчаянно пытается вернуть Кокорина обратно в Россию 5
Все новости
Рекомендуем