Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вероятное увеличение число участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 клубов.

- Если мы говорим об увеличении числа клубов в РПЛ, то однозначно стоит решать вопрос возвращения на систему «весна-осень». Потому что по-другому засунуть в календарь большее количество матчей при действующей сейчас системе розыгрыша нереально. Вернее, засунуть-то их можно, но сильно пострадает качество игры.

При схеме «весна-осень» много матчей будет проводиться в летнее время, когда зрителям комфортно на стадионах. А поздней осенью и ранней весной далеко не в каждом городе приятные погодные условия. Ну и если разгрузить осеннюю часть чемпионата, мы дадим возможность нашим клубам и сборной лучше готовиться к международным матчам.