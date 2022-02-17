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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев раскритиковал предложение Газизова о сокращении обмена между лигами эксклюзив

17 Февраля 2022 • 14:43 Комментировать

Экс-вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер «Спартака-Нальчика» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал предложение президента «Уфы» уменьшить число клубов, покидающих российскую Премьер-лигу по итогам сезона.

- По моему мнению, предложение о том, чтобы из РПЛ напрямую вылетала только одна команда, к спортивному принципу не имеет никакого отношения. Получится, что в ФНЛ 20 клубов будут бороться всего за одну путёвку наверх? Мне кажется, это не совсем верно.

Я считаю оптимальной нынешнюю формулу, когда две команды из РПЛ вылетают и ещё две играют стыки.  Благодаря такой схеме нам всё-таки удалось избавиться от кучи серых матчей, повысилась зрелищность футбола, в ФНЛ идёт интересная борьба за повышение в классе.

Возможная отмена стыковых матчей из-за неготовности стадионов у клубов ФНЛ? Мне кажется, на этом нельзя делать акцент. У «Оренбурга» и «Алании» арены сейчас реконструируются, а у тех же «Балтики» и «Ротора» никаких проблем со стадионами нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Фнл Хасанби Биджиев РПЛ
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