Экс-вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер «Спартака-Нальчика» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал предложение президента «Уфы» уменьшить число клубов, покидающих российскую Премьер-лигу по итогам сезона.

- По моему мнению, предложение о том, чтобы из РПЛ напрямую вылетала только одна команда, к спортивному принципу не имеет никакого отношения. Получится, что в ФНЛ 20 клубов будут бороться всего за одну путёвку наверх? Мне кажется, это не совсем верно.

Я считаю оптимальной нынешнюю формулу, когда две команды из РПЛ вылетают и ещё две играют стыки. Благодаря такой схеме нам всё-таки удалось избавиться от кучи серых матчей, повысилась зрелищность футбола, в ФНЛ идёт интересная борьба за повышение в классе.

Возможная отмена стыковых матчей из-за неготовности стадионов у клубов ФНЛ? Мне кажется, на этом нельзя делать акцент. У «Оренбурга» и «Алании» арены сейчас реконструируются, а у тех же «Балтики» и «Ротора» никаких проблем со стадионами нет.