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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Не понимаю, зачем нашим клубам по 13 легионеров в заявке» эксклюзив

17 Февраля 2022 • 13:47 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможную трансформацию лимита на легионеров в чемпионате России.

- Лимит – палка о двух концах. Если разрешить большее число легионеров в заявке, чем сейчас, то мы начнём ущемлять своих ребят. С другой стороны, молодые российские футболисты должны действительно выигрывать конкуренцию, а не попадать в тепличные условия из-за своего паспорта. Здесь тонкая грань, и важно найти правильный баланс. Но, честно говоря, я не понимаю, зачем нашим клубам держать в заявке по 13 легионеров.

Тем не менее, если инициатором изменения лимита выступает Российский футбольный союз, значит, им проведена глубокая аналитическая работа, и новая схема появилась не спонтанно. Что касается налога на легионеров, то в нём есть рациональное зерно. Это дополнительный аргумент для клубов, чтобы они серьёзно работали со своими академиями и готовили воспитанников.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Хасанби Биджиев лимит на легионеров РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
17 Февраля 2022 в 14:37
Встречный вопрос-а зачем нашим клубам содержать 13 российских бездарей, которые и в заявку то попадают только потому что у них российский паспорт?
Вот когда будешь тренером аутсайдера РПЛ и задача будет стоять не вылететь, а в команде у тебя будут все молодцы-удальцы с нашим гражданством, то может и мнение поменяется. Чего уж там говорить о середняках и лидерах
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