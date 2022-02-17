Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможную трансформацию лимита на легионеров в чемпионате России.

- Лимит – палка о двух концах. Если разрешить большее число легионеров в заявке, чем сейчас, то мы начнём ущемлять своих ребят. С другой стороны, молодые российские футболисты должны действительно выигрывать конкуренцию, а не попадать в тепличные условия из-за своего паспорта. Здесь тонкая грань, и важно найти правильный баланс. Но, честно говоря, я не понимаю, зачем нашим клубам держать в заявке по 13 легионеров.

Тем не менее, если инициатором изменения лимита выступает Российский футбольный союз, значит, им проведена глубокая аналитическая работа, и новая схема появилась не спонтанно. Что касается налога на легионеров, то в нём есть рациональное зерно. Это дополнительный аргумент для клубов, чтобы они серьёзно работали со своими академиями и готовили воспитанников.