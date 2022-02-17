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«Фиорентина» нашла клуб для Кокорина и пытается оформить трансфер

17 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать (1)

В последнюю неделю трансферного окна в России может состояться возвращение нападающего Александра Кокорина на родину.

Как стало известно журналистам Firenze Viola, «Фиорентина», владеющая правами на игрока, готова рассмотреть его продажу. Флорентийцы не собираются расторгать контракт с россиянином. «Фиалки» ведут переговоры о трансфере Александра в «Сочи», за который он довольно успешно выступал на правах аренды.

Кокорин присоединился к итальянскому клубу в январе прошлого года, подписав трехлетнее соглашение. Его трансфер обошелся «Фиорентине» в 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сочи
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Комментарии (1)
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Asour
17 Февраля 2022 в 14:25
Чет думается, что если ему не предложат такую же зп в Сочи, то он не уйдет)
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