«Фиорентина» нашла клуб для Кокорина и пытается оформить трансфер

В последнюю неделю трансферного окна в России может состояться возвращение нападающего Александра Кокорина на родину.

Как стало известно журналистам Firenze Viola, «Фиорентина», владеющая правами на игрока, готова рассмотреть его продажу. Флорентийцы не собираются расторгать контракт с россиянином. «Фиалки» ведут переговоры о трансфере Александра в «Сочи», за который он довольно успешно выступал на правах аренды.

Кокорин присоединился к итальянскому клубу в январе прошлого года, подписав трехлетнее соглашение. Его трансфер обошелся «Фиорентине» в 4,5 миллиона евро.