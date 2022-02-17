В «Химках» высказались о проваленном медосмотре форварда «Спартака»

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о срыве перехода нападающего столичного «Спартака» Александра Руденко. Появилась информация, что у форварда были обнаружены повреждения в ходе медицинского обследования.

«Руденко не прошел медосмотр? Это не совсем так. Переговоры находятся в той же стадии. Рассматриваем его как игрока на перспективу», - приводит слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне Руденко выступал на правах аренды за «Сочи». В текущей кампании он принял участие в трех матчах «Спартака-2» в ФНЛ, не отметившись голевыми действиями.