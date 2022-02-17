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Нападающий «Спартака» Руденко провалил медосмотр в «Химках»

17 Февраля 2022 • 12:26 Комментировать

Трансфер форварда столичного «Спартака» Александра Руденко в подмосковные «Химки» может не состояться из-за проваленного медицинского осмотра.

22-летний футболист не смог пройти обследование, у него были выявлены несколько повреждений, рапортует «РБ Спорт». В связи с появившимися данными подмосковный клуб может отказаться о услугах нападающего.

В нынешнем сезоне Александр выступал за вторую команду «красно-белых». Он поучаствовал в трех поединках первенства ФНЛ, в которых не отметился голевым действиями.

Прошлый сезон Руденко провел на правах аренды в «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Руденко
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