Нападающий «Спартака» Руденко провалил медосмотр в «Химках»

Трансфер форварда столичного «Спартака» Александра Руденко в подмосковные «Химки» может не состояться из-за проваленного медицинского осмотра.

22-летний футболист не смог пройти обследование, у него были выявлены несколько повреждений, рапортует «РБ Спорт». В связи с появившимися данными подмосковный клуб может отказаться о услугах нападающего.

В нынешнем сезоне Александр выступал за вторую команду «красно-белых». Он поучаствовал в трех поединках первенства ФНЛ, в которых не отметился голевым действиями.

Прошлый сезон Руденко провел на правах аренды в «Сочи».