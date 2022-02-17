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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» усилился экс-защитником ЦСКА официально

17 Февраля 2022 • 11:29 Комментировать

Казанский «Рубин» посредством своего официального аккаунта в «Твиттере» отрапортовал об усилении оборонительной линии команды. Ряды коллектива из Татарстана пополнил защитник Егор Тесленко, поигравший за молодежку столичного ЦСКА. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

Предыдущим местом работы 21-летнего исполнителя был КАМАЗ. В нынешнем сезоне первенства ФНЛ Тесленко провел 23 поединка, в которых записал на свой счет пять результативных ударов.

По итогам 18 туров чемпионата России «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Егор Тесленко
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