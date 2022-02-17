Казанский «Рубин» посредством своего официального аккаунта в «Твиттере» отрапортовал об усилении оборонительной линии команды. Ряды коллектива из Татарстана пополнил защитник Егор Тесленко, поигравший за молодежку столичного ЦСКА. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

Предыдущим местом работы 21-летнего исполнителя был КАМАЗ. В нынешнем сезоне первенства ФНЛ Тесленко провел 23 поединка, в которых записал на свой счет пять результативных ударов.

По итогам 18 туров чемпионата России «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице.