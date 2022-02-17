Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Предсезонка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне»

17 Февраля 2022 • 11:03 Комментировать

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Малком доволен тренировочными сборами в российском клубе. По его словам, это лучшая предсезонка в его карьере. До перехода в стан «сине-бело-голубых» он поиграл за французский «Бордо» и каталонскую «Барселону».

«Бордо» проводил сборы во Франции и Испании, с «Барсой» ездили в США. Но лучшие предсезонки в моей жизни - в «Зените». Клуб предоставляет фантастические условия», - приводит слова нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что сегодня, 17 февраля, подопечные Сергея Семака проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:45 мск. Ответная встреча запланирована на 24 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Малком
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
11:03 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Предсезонка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Сергеев: «Есть приоритет - играть в топ-лиге Европы»
00:58 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» признал, что учится у Дзюбы 3
00:29 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» опроверг подозрения в том, что болеет за «Спартак» 1
16 Февраля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «В Испании нам не удалось найти хороший спарринг»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Бетиса» Пеллегрини: «Никакие лимиты на легионеров не влияют на команды»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Арбитр судил плохо, надо привыкать, потому что в чемпионате могут быть такие игры»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Стали известны детали нового контракта Ерохина с «Зенитом»
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» отчаянно пытается вернуть Кокорина обратно в Россию 2
20:37 · Россия. Премьер-лига
Гол «ножницами» в исполнении Заболотного и разгромная победа ЦСКА над «Мурсией» - видео видео
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Расширение РПЛ не обсуждается – Хачатурянц 1
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Новый лимит на легионеров не согласован – Министерство спорта
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц попросил фанатов отказаться от бойкота из-за Fan ID 3
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Гол Заболотного «ножницами» помог ЦСКА разгромить «Мурсию» 1
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами по поводу Fan ID
Все новости
Рекомендуем