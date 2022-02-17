Малком: «Предсезонка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Малком доволен тренировочными сборами в российском клубе. По его словам, это лучшая предсезонка в его карьере. До перехода в стан «сине-бело-голубых» он поиграл за французский «Бордо» и каталонскую «Барселону».

«Бордо» проводил сборы во Франции и Испании, с «Барсой» ездили в США. Но лучшие предсезонки в моей жизни - в «Зените». Клуб предоставляет фантастические условия», - приводит слова нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что сегодня, 17 февраля, подопечные Сергея Семака проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:45 мск. Ответная встреча запланирована на 24 февраля.