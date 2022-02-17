Новичок «Зенита» Сергеев: «Есть приоритет - играть в топ-лиге Европы»

Новичок петербургского «Зенита» Иван Сергеев, перебравшийся в стан чемпиона РПЛ из самарских «Крыльев Советов» этой зимой, рассказал о своей цели. По словам нападающего, он хочет попасть в один из европейских топ-чемпионатов.

«Есть приоритет - играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются», - поведал форвард в интервью «Спорт-экспрессу».

О трансфере 26-летнего центрфорварда в петербургский «Зенит» было объявлено 10 января. Сергеев подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.