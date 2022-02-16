Наставник «Бетиса» Пеллегрини: «Никакие лимиты на легионеров не влияют на команды»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался касательно лимита на легионеров, сравнив ограничения в чемпионате Испании и в российской Премьер-лиге, где выступает «Зенит», будущий соперник чилийского специалиста по Лиге Европы.

«Наши первенства очень разные. В Европейском союзе довольно частое явление, что много футболистов из разных стран формируют составы команд. Если же говорить общими фразами, то я считаю, что никакие лимиты на легионеров не влияют на команды», - прокомментировал Пеллегрини на пресс-конференции.

Уточним, что в скором времени лимит в РПЛ будет видоизменен – поговаривают, российский чемпионат перейдет на схему с 13 иностранцами в заявке.