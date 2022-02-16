Клубы РПЛ обсудят видоизменения системы чемпионата – Газизов предложил сократить количество вылетающих в ФНЛ команд

По всей видимости, в скором времени российская Премьер-лига может измениться до неузнаваемости. Помимо новых правил лимита на легионеров и реформ касательно списка участников чемпионата, клубы могут принять решение сократить количество вылетающих в ФНЛ команд.

С подобной инициативой выступил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, передает «РБ Спорт». По информации источника, чиновник предложил формат, согласно которому напрямую в низший дивизион будет отправляться лишь последнее место в турнирной таблице.

Что касается стыковых матчей, то в них будут принимать участие только 15-я команда первенства. Все остальные 14 клубов в таком случае будут гарантировать себя участие в РПЛ на следующий сезон.