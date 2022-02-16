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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ обсудят видоизменения системы чемпионата – Газизов предложил сократить количество вылетающих в ФНЛ команд

16 Февраля 2022 • 21:48 Комментировать (1)

По всей видимости, в скором времени российская Премьер-лига может измениться до неузнаваемости. Помимо новых правил лимита на легионеров и реформ касательно списка участников чемпионата, клубы могут принять решение сократить количество вылетающих в ФНЛ команд.

С подобной инициативой выступил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, передает «РБ Спорт». По информации источника, чиновник предложил формат, согласно которому напрямую в низший дивизион будет отправляться лишь последнее место в турнирной таблице.

Что касается стыковых матчей, то в них будут принимать участие только 15-я команда первенства. Все остальные 14 клубов в таком случае будут гарантировать себя участие в РПЛ на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Антидыня
16 Февраля 2022 в 22:31
Пошел он нахрен, ещё большее болото внизу турнирной таблицы будет. Предложил бы уж тогда официально себе разрешение место в РПЛ покупать?!
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