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Тарханов - о лимите: «Есть опасения, что будут привлекать несильных зарубежных игроков» эксклюзив

16 Февраля 2022 • 21:34 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Восемь легионеров лучше в том плане, что есть шанс проявить себя российским игрокам. Самое важное, чтобы приезжающие футболисты были качественными. Не знаю, насколько такое расширение помешает развитию российских игроков. Возможно, они будут пробиваться в состав и будет конкуренция. Самое главное, чтобы приглашали качественных легионеров. Есть опасения, что будут привлекать несильных зарубежных игроков. Пока сложно сказать, положительный или отрицательный эффект будет от такого изменения. Когда изменения вступят в силу, то спустя время уже можно будет делать выводы», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов
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