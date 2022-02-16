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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фиорентина» отчаянно пытается вернуть Кокорина обратно в Россию

16 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
2.80 3.40 2.50
20.02 14:30

Меньше недели осталось до закрытия трансферного окна в нескольких странах Европы, среди которых числится и Россия. То есть, в ближайшие дни последней возможностью расстаться с нападающим Александром Кокориным попытается воспользоваться руководство «Фиорентины».

По информации местного источника La Nazione, боссы итальянского клуба до сих пор надеются найти покупателя на проблемного форварда. «Фиалки» намерены активизироваться на российском рынке, предложив услуги Кокорина командам РПЛ.

Напомним, что россиянин не попал в заявку «Фиорентины» на два последних матча, а в среду и вовсе стало известно об очередной мышечной травме игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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