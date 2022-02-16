​Расширение РПЛ не обсуждается – Хачатурянц

В последние дни в российском футбольном обществе снова активно обсуждается возможность расширения РПЛ до 18 клубов. Впрочем, занимающий должность президента РПЛ Ашот Хачатурянц во время брифинга в среду заявил журналистам, что этот вопрос на текущий момент не обсуждается.

Стоит сказать, что расширение Премьер-лиги России с 16 клубов до 18 ранее поддержали функционеры из ряда клубов, в частности представители «Краснодара» и «Уфы» Владимир Хашиг и Шамиль Газизов.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже на следующей неделе. Первые матчи пройдут в субботу, 26 февраля.