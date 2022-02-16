​Новый лимит на легионеров не согласован – Министерство спорта

В Министерстве спорта опровергли информацию о том, что новый формат лимита на легионеров в Премьер-лиге России уже был согласован. В настоящий момент предложения РФС по лимиту только находятся на рассмотрении, проходят консультации. Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Ранее сообщалось, что новый лимит позволит клубам включать в заявку на сезон 13 футболистов с иностранным паспортом. При этом одновременно на футбольном поле сможет находиться 8 таких игроков.

В настоящий момент в Премьер-лиге работает заявочный лимит по системе «17+8». Клуб может заявить на сезон 8 иностранцев.