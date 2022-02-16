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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц попросил фанатов отказаться от бойкота из-за Fan ID

16 Февраля 2022 • 19:28 Комментировать (1)

Активные фанаты большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте из-за принятия в России закона о Fan ID. Кто-то из фанатов отказывается посещать футбол с момента, когда для этого нужен будет специальный документ, а кто-то, как, например, фанаты «Спартака», – уже весной.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц встретился с фанатами и попросил их отказаться от бойкота. Об этом он рассказал журналистам. Хачатурянц предлагает фанатам дождаться прояснения ситуации по поводу того, как закон будет работать, и убедиться, что ничего репрессивного в нём нет.

Напомним, что закон о Fan ID начинает действовать в России с лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ашот Хачатурянц fan id
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
wertygaz
16 Февраля 2022 в 20:31
Не сдавайтесь, пусть отменяют. Ну или Ашота уберут из-за пустых трибун. И то и то будет победой фанатов.
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