​Хачатурянц попросил фанатов отказаться от бойкота из-за Fan ID

Активные фанаты большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте из-за принятия в России закона о Fan ID. Кто-то из фанатов отказывается посещать футбол с момента, когда для этого нужен будет специальный документ, а кто-то, как, например, фанаты «Спартака», – уже весной.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц встретился с фанатами и попросил их отказаться от бойкота. Об этом он рассказал журналистам. Хачатурянц предлагает фанатам дождаться прояснения ситуации по поводу того, как закон будет работать, и убедиться, что ничего репрессивного в нём нет.

Напомним, что закон о Fan ID начинает действовать в России с лета.