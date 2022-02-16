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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гол Заболотного «ножницами» помог ЦСКА разгромить «Мурсию»

16 Февраля 2022 • 19:19 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Мурсия
2-й тайм

В среду ЦСКА проводил контрольный матч против «Мурсии». Команда Алексея Березуцкого отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.

Особенно хорошим получился гол Заболотного – нападающий забил посредством удара «боковыми ножницами».

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт уже через десять дней. 26 февраля в рамках 19-го тура Премьер-лиги команда Алексея Березуцкого сразится со «Спартаком».

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 3:0Мурсия
(1:0) Заболотный Антон60'   
(2:0) Дивеев Игорь67'   
(3:0) Яковлев Владислав74'   
Тороп ВладиславФернандес МариоФукс БруноБийол ЯкаДивеев ИгорьОбляков ИванЭджуке ЧидераЗайнутдинов БактиёрМедина ХесусМухин МаксимЗаболотный Антон
Запасные: Боков ДанилаДзагоев АланШайхутдинов ВладимирАхметов ИльзатЯковлев ВладиславЩенников ГеоргийМагнуссон ХёрдурВасин ВикторНабабкин Кирилл
Гальего АнтониоАтуман ИсмаэльМартинес Эктор IIДренте РойстонГанет ПаблоИнусса ЗейданФернандес ХуанРодригес РоньиКуасси БорисJavi SauraЛилу
16 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мурсия Антон Заболотный
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ЦСКА МОСКВА МУРСИЯ
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