​Гол Заболотного «ножницами» помог ЦСКА разгромить «Мурсию»

В среду ЦСКА проводил контрольный матч против «Мурсии». Команда Алексея Березуцкого отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.
Особенно хорошим получился гол Заболотного – нападающий забил посредством удара «боковыми ножницами».
Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт уже через десять дней. 26 февраля в рамках 19-го тура Премьер-лиги команда Алексея Березуцкого сразится со «Спартаком».
На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Заболотный Антон60'
|(2:0) Дивеев Игорь67'
|(3:0) Яковлев Владислав74'
Тороп Владислав•Фернандес Марио•Фукс Бруно•Бийол Яка•Дивеев Игорь•Обляков Иван•Эджуке Чидера•Зайнутдинов Бактиёр•Медина Хесус•Мухин Максим•Заболотный Антон
16 февраля.
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