​Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами по поводу Fan ID

Президент Премьер-лиги России Ашот Хачатурянц встретился с фанатами по поводу закона о Fan ID. Глава РПЛ дал комментарий на этот счёт.

«Основной посыл - закон принят, мы должны его исполнять», - высказался Хачатурянц, слова которого приводятся в телеграм-канале «Футбольный Биги». По словам главы РПЛ, нужно ещё понять, как будет работать закон. Хачатурянц предложил дождаться прояснения ситуации и ответов на те вопросы, которые волнуют болельщиков. При этом президент РПЛ сказал, что система не имеет ничего общего с той, которая работала на чемпионате мира.

Хачатурянц также сказал, что пока ни один из стадионов не готов к работе новой системы, и нет понимания по срокам реализации проекта.

Кроме того, Хачатурянц поговорил о задачах закона.

«Основной мотив Fan ID - безопасность. Кроме того, уверенность в том, что те, кто не должен на матчах находиться, там не находится, - тоже фактор», - сказал Хачатурянц.

Глава РПЛ отметил, что в ситуации с задержанием фанатов ЦСКА оказалось, что на стадионе находились люди, имеющие запрет на посещение матчей.