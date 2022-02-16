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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Обляков: «Сделаем всё, чтобы прервать гегемонию «Зенита»

16 Февраля 2022 • 18:53 Комментировать (1)

Хавбек ЦСКА Иван Обляков заявил, что в этом сезоне конкурировать с «Зенитом» москвичам будет сложновато, учитывая имеющийся отрыв. При этом Обляков отметил, что в двух последних играх против «Зенита» ЦСКА смотрелся достойно и не заслуживал поражений.

Также Обляков сказал, что ЦСКА будет стараться нарушить гегемонию «Зенита».

«У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы всё сделаем для этого», - слова Облякова передаёт sport24.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Иван Обляков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
16 Февраля 2022 в 19:00
" рано или поздно " ?
Новый срок полномочий Миллера на очередные пять лет начался с 31 мая 2021 года.
Так что "денежный поток им. АБМ " Зениту еще на 4 года обеспечен.
Все решают деньги !
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