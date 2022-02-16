​Обляков: «Сделаем всё, чтобы прервать гегемонию «Зенита»

Хавбек ЦСКА Иван Обляков заявил, что в этом сезоне конкурировать с «Зенитом» москвичам будет сложновато, учитывая имеющийся отрыв. При этом Обляков отметил, что в двух последних играх против «Зенита» ЦСКА смотрелся достойно и не заслуживал поражений.

Также Обляков сказал, что ЦСКА будет стараться нарушить гегемонию «Зенита».

«У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы всё сделаем для этого», - слова Облякова передаёт sport24.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.