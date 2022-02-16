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​Алип выбрал номер в «Зените»

16 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать

В среду «Зенит» официально объявил об аренде у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа. Соглашение рассчитано до конца года и включает себя возможность выкупа игрока.

В отдельной новости на своём официальном сайте «Зенит» сообщил о том, под каким номером Алип будет играть за клуб. Казахстанец выбрал номер 28.

В перечне игроков «Зенита», игравших под этим номером в XXI веке, выделяется полузащитник Аксель Витсель.

Ближайшую игру «Зенит» проведёт в четверг, 17 февраля. Команда Сергея Семака дома сразится с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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