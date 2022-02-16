​Колосков видит в новом лимите на легионеров его отсутствие

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу информации о возможном изменении лимита на легионеров. Так, с нового сезона клубам якобы разрешат заявлять по 13 иностранцев. При этом на поле одновременно смогут находиться восемь легионеров.

Давая комментарий по поводу возможного изменения, Колосков назвал такой вариант лимита «бутафорией».

«Я уверен, что такой формат лимита, а вернее его отсутствие, нанесёт вред нашей сборной и всему российскому футболу», - высказался Колосков, чьи слова приводит sport24.

Колосков считает, что изменения должны касаться не количества, а качества легионеров. Почётный президент РФС подчеркнул, что выступает против лимита на легионеров. Своим вариантом он назвал формат «6+5» на поле.