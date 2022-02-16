Александр Медведев и Сергей Семак ранее говорили об аренде Нуралы Алипа, но официальное объявление «Зенит» сделал только сейчас. На официальном сайте питерского клуба была размещена информация об аренде 22-летнего защитника у «Кайрата» до конца текущего календарного года. Соглашение включает в себя право выкупа.

Напомним, что Нуралы Алип работал с «Зенитом» на зимних учебно-тренировочных сборах, находясь на просмотре.

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже завтра, 17 февраля. В Лиге Европы команда Сергея Семака примет испанский «Бетис». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.