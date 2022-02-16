​«Думал, что мне спину сломали»: Обляков вспомнил о травме

Хавбек ЦСКА Иван Обляков вспомнил о травме, полученной в ноябрьском матче чемпионата России против «Сочи».

«Это был ужасный момент. Думал, что мне спину сломали! Было невыносимо больно», - высказался Обляков для sport24.

Футболист отметил, что за счёт адреналина он доиграл тайм, но в перерыве боль стала невыносимой.

После той игры в российском чемпионате наступала пауза на матчи сборных. Спустя две недели Иван Обляков уже был в строю.

Всего в сезоне 2021/2022 Иван Обляков провёл 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачи.