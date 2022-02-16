​Президент «Урала» - о «13+12»: «Лимит с человеческим лицом»

Есть информация, что новый лимит на легионеров в Премьер-лиге России уже согласован. Речь идёт о формате «13+12». В заявку на сезон каждый клуб сможет включить 13 легионеров (8 могут играть одновременно) и при этом 4 из 12 россиян должны быть воспитанниками клуба.

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает такой вариант лимита на легионеров в российском футболе.

«Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников - это лимит с человеческим лицом», - сказал Иванов «РБ Спорт».

При этом президент «Урала» предпочитает дождаться официальной информации от РФС. Иванов отметил, что пока он не верит в принятие изменений.