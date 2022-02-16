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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин считает информацию о смене лимита слухами

16 Февраля 2022 • 16:13 Комментировать

В среду появилась информация о согласовании нового лимита на легионеров в российской Премьер-лиге. Известный тренер Юрий Сёмин не стал давать исчерпывающих комментариев по поводу нового формата, предпочитая дождаться официального объявления.

«Сейчас всё по-разному: одни говорят одно, а вторые - другое. Это всё слухи!» - слова Сёмина приводит sport24.

В настоящий момент Юрий Сёмин не имеет клуба. В августе-сентябре опытный тренер работал с «Ростовом», но ушёл всего лишь после семи матчей.

Согласно опубликованной информации, клубы Премьер-лиги России в следующем сезоне смогут заявить 13 легионеров, а не 8.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин лимит на легионеров
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