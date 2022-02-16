​Сёмин считает информацию о смене лимита слухами

В среду появилась информация о согласовании нового лимита на легионеров в российской Премьер-лиге. Известный тренер Юрий Сёмин не стал давать исчерпывающих комментариев по поводу нового формата, предпочитая дождаться официального объявления.

«Сейчас всё по-разному: одни говорят одно, а вторые - другое. Это всё слухи!» - слова Сёмина приводит sport24.

В настоящий момент Юрий Сёмин не имеет клуба. В августе-сентябре опытный тренер работал с «Ростовом», но ушёл всего лишь после семи матчей.

Согласно опубликованной информации, клубы Премьер-лиги России в следующем сезоне смогут заявить 13 легионеров, а не 8.