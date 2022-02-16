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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ вводится налог на легионеров

16 Февраля 2022 • 15:27 Комментировать

В среду появилась информация о том, что Министерство спорта и РФС уже согласовали новый лимит на легионеров, который будет работать в Премьер-лиге со следующего сезона. Этой информацией в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» поделился Максим Алланазаров. Журналист также рассказывает о введении так называемого «налога на легионеров». Через этот налог финансово будут поощряться клубы, которые задействуют российских игроков в возрасте до 23 лет.

Отмечается, что в обозримом будущем РФС устроит пресс-конференцию, на которой расскажет о вводимом новом лимите.

Добавим, что чемпионат России возобновится в конце февраля.

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лимит на легионеров РПЛ
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