​В РПЛ вводится налог на легионеров

В среду появилась информация о том, что Министерство спорта и РФС уже согласовали новый лимит на легионеров, который будет работать в Премьер-лиге со следующего сезона. Этой информацией в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» поделился Максим Алланазаров. Журналист также рассказывает о введении так называемого «налога на легионеров». Через этот налог финансово будут поощряться клубы, которые задействуют российских игроков в возрасте до 23 лет.

Отмечается, что в обозримом будущем РФС устроит пресс-конференцию, на которой расскажет о вводимом новом лимите.

Добавим, что чемпионат России возобновится в конце февраля.