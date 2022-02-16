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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Согласован новый лимит на легионеров в РПЛ

16 Февраля 2022 • 15:20 Комментировать

Со следующего сезона в Премьер-лиге России изменится лимит на легионеров. Министерство спорта и РФС уже согласовали новый формат, и теперь в этом вопросе осталось лишь одобрение со стороны исполкома РФС. Об этом рассказывает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

Формат нового лимита позволит клубам заявить на сезон не более 13 иностранцев. При этом в заявке должно быть не менее 12 россиян, 4 из которых должны быть клубными воспитанниками.

Также будет установлено ограничение – одновременно на поле смогут находиться только 8 иностранцев.

Добавим, что в настоящий момент клубы могут заявлять на сезон только 8 легионеров. Каких-либо ограничений по их пребыванию на поле нет.

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лимит на легионеров РПЛ
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