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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда определится будущее Дзюбы слухи

16 Февраля 2022 • 15:06 Комментировать

Будущее Артёма Дзюбы остаётся горячей темой для разговора. Оно и понятно – действующий контракт известного нападающего истекает в конце текущего сезона. На сегодняшний день стороны не обсуждали возможное продление трудового договора. Вопрос будущего Дзюбы будет поднят по завершению сезона. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что контракт Артёма Дзюбы продлится ещё на год автоматически, где футболист покорит отметку в 70% игрового времени в текущем сезоне.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл 24 матча. На счету форварда 10 голов и 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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