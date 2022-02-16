Будущее Артёма Дзюбы остаётся горячей темой для разговора. Оно и понятно – действующий контракт известного нападающего истекает в конце текущего сезона. На сегодняшний день стороны не обсуждали возможное продление трудового договора. Вопрос будущего Дзюбы будет поднят по завершению сезона. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что контракт Артёма Дзюбы продлится ещё на год автоматически, где футболист покорит отметку в 70% игрового времени в текущем сезоне.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл 24 матча. На счету форварда 10 голов и 9 результативных передач.