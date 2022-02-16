​Определена дата рассмотрения жалобы Газизова на Федуна

Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», не так давно подал жалобу на владельца «Спартака» Леонида Федуна. Газизов считает, что в одном из недавних интервью Федун умалил его деловую репутацию.

Как сообщает канал «Мутко против» в «Телеграме», Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу в четверг, 24 февраля. Заседание пройдёт в онлайн-формате через Zoom. Шамиль Газизов и Леонид Федун смогут подключиться, поскольку получили приглашения.

Ранее стало известно, с каким наказанием может столкнуться Леонид Федун, если в его словах будут выявлены нарушения.

Напомним, что Шамиль Газизов работал в «Спартаке» в 2020 году на протяжении пяти месяцев.