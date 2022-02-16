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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист рассказал, как изменится лимит на легионеров в следующем сезоне

16 Февраля 2022 • 13:53 Комментировать

Известный спортивный комментатор и журналист Илья Казаков посредством своего телеграм-канала анонсировал изменения в лимите на легионеров. По его словам, они вступят в силу со следующего сезона.

Как сообщает Казаков в социальной сети, новый лимит предусматривает нахождение на футбольном поле восьмерых легионеров. Всего клубу Премьер-лиги можно будет внести в заявку 13 футболистов с иностранным паспортом.

Напомним, что в настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Казаков РПЛ
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