Журналист рассказал, как изменится лимит на легионеров в следующем сезоне

Известный спортивный комментатор и журналист Илья Казаков посредством своего телеграм-канала анонсировал изменения в лимите на легионеров. По его словам, они вступят в силу со следующего сезона.

Как сообщает Казаков в социальной сети, новый лимит предусматривает нахождение на футбольном поле восьмерых легионеров. Всего клубу Премьер-лиги можно будет внести в заявку 13 футболистов с иностранным паспортом.

Напомним, что в настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.