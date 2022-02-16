Стало известно, подпишет ли «Спартак» Мхитаряна

В декабре прошлого года появилась информация об интересе к армянскому полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну со стороны московского «Спартака». Представитель столичного коллектива Дмитрий Зеленов прокомментировал эту новость в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

«Информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи, добавить нечего», - заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что римский клуб принял решение не продлевать сотрудничество с 33-летним футболистом. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до конца июня 2022 года.