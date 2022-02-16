Дзюба может остаться в «Зените» - назван человек, который решит его судьбу

В петербургском «Зените» пока не приняли окончательного решения по будущему нападающего Артёма Дзюбы. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.
Согласно сведениям «Спорт-экспресса», руководство «сине-бело-голубых» готово оставить 33-летнего форварда, если получит одобрение от наставника команды Сергея Семака. При этом сам тренер сомневается в необходимости сохранения Дзюбы, но пока не вынес окончательного решения по футболисту.
Минувшей зимой ходили слухи о возможном переходе Артёма в казанский «Рубин» и турецкий «Фенербахче».
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей и забил десять голов.
"...Активные переговоры с Сергеем Богдановичем Семаком начнутся после окончания сезона. ...будущее Семака в «Зените» не зависит от итогов еврокубковой кампании, ключевым фактором является выступление в чемпионате России. " .
ЗАСТОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ДОКОЛЕ ?
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