Дзюба может остаться в «Зените» - назван человек, который решит его судьбу

В петербургском «Зените» пока не приняли окончательного решения по будущему нападающего Артёма Дзюбы. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Согласно сведениям «Спорт-экспресса», руководство «сине-бело-голубых» готово оставить 33-летнего форварда, если получит одобрение от наставника команды Сергея Семака. При этом сам тренер сомневается в необходимости сохранения Дзюбы, но пока не вынес окончательного решения по футболисту.

Минувшей зимой ходили слухи о возможном переходе Артёма в казанский «Рубин» и турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей и забил десять голов.