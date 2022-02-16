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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба может остаться в «Зените» - назван человек, который решит его судьбу

16 Февраля 2022 • 10:42 Комментировать (2)

В петербургском «Зените» пока не приняли окончательного решения по будущему нападающего Артёма Дзюбы. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Согласно сведениям «Спорт-экспресса», руководство «сине-бело-голубых» готово оставить 33-летнего форварда, если получит одобрение от наставника команды Сергея Семака. При этом сам тренер сомневается в необходимости сохранения Дзюбы, но пока не вынес окончательного решения по футболисту.

Минувшей зимой ходили слухи о возможном переходе Артёма в казанский «Рубин» и турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей и забил десять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
superzina
16 Февраля 2022 в 11:23
"... С высокой долей вероятности можно утверждать, что в следующем сезоне продолжат выступать за «Зенит» Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Артем Дзюба и Михаил Кержаков. В активной фазе переговоры с Ярославом Ракицким ..."
"...Активные переговоры с Сергеем Богдановичем Семаком начнутся после окончания сезона. ...будущее Семака в «Зените» не зависит от итогов еврокубковой кампании, ключевым фактором является выступление в чемпионате России. " .
ЗАСТОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ДОКОЛЕ ?
Spirit
16 Февраля 2022 в 11:08
гоните это дно в шею, он вам только карму портит!
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