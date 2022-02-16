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Бывший нападающий «Рубина» «перезагружается» в Сингапуре

16 Февраля 2022 • 08:47 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
17.02 17:00

Бельгийский экс-нападающий казанского «Рубина» Максим Лестьенн продолжит карьеру в Сингапуре, он подписал контракт с «Лион Сити Сэйлорс». Этот клуб выступает в качестве действующего чемпиона Сингапура, и уже через пять дней у Лестьенна будет возможность взять свой первый трофей в составе «моряков» - его команда сыграет в финале местной лиги против «Альбирекс Ниигаты».

Контракт 29-летнего форварда рассчитан на шесть месяцев, уточняет официальный сайт сингапурского клуба.

В составе «Рубина» Лестьенн выступал в сезоне 2016/2017, забив пять голов в двадцати трех матчах в футболке казанского клуба.

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Рубин Максим Лестьенн Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Лион Сити Сэйлорс
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