Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемое внедрение Fan ID в РПЛ.

- Правильно сказал Карпин: у нас и так людей на стадион не загонишь, а мы сейчас понапридумываем всяких новшеств, и станет ещё хуже. Раньше, ещё когда я играл, были полные стадионы. И не было даже пластиковых сидений, а были лавочки, которые заранее занимали целыми дворами. Проносили и пиво, и еду, и всё что хочешь, спокойно все болели. Знали всех по именам, по фамилиям, кто где живёт и так далее. И жили от игры к игре, от недели до недели. А теперь Fan ID просто распугает всех.