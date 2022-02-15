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Деменко: «Зенит» делает правильно, что продлевает контракт с Оздоевым» эксклюзив

15 Февраля 2022 • 22:36 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Магомед Оздоев продлит контракт с «сине-бело-голубыми».

«Думаю, сам Оздоев очень хочет остаться. В любом случае, он конкуренции не боится, он уже это доказал. Помимо игровых качеств, у него есть ещё внутренние, которые, возможно, нравятся тренеру. Речь о профессионализме и отношении к работе. В любом случае, Оздоев - российский футболист, и тренеры знают, что он из себя представляет.

У Оздоева был травма, он долго не играл. Потом когда ему доверили, он в какой-то степени оправдывал возложенные на него ожидания. Тренер всегда смотрит не только на игровые качества игрока, но и на его отношение к работе и команде. Думаю, в этой совокупности проблем у Оздоева нет. Он уже опытный игрок, играл в сборной не раз, а опыт тоже играет огромную роль. Считаю, «Зенит» делает правильно, что продлевает с ним контракт. И сам Магомед, однозначно, принимает верное решение остаться в клубе», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Магомед Оздоев
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