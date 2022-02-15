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​Карраскаль вылетел в расположение ЦСКА фото

15 Февраля 2022 • 19:22 Комментировать

Атакующий хавбек Хорхе Карраскаль всё ближе к трансферу в ЦСКА. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист аргентинского ESPN Хуан Патрисио Бальби, Карраскаль уже вылетает в Мадрид, чтобы в скором времени оказаться в расположении московского клуба. Журналист приводит соответствующую фотографию из аэропорта.

23-летний Хорхе Карраскаль в своё время уже выступал в Европе за украинские «Карпаты». Впрочем, в начале 2019 года колумбийский полузащитник перебрался в «Ривер Плейт».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорхе Карраскаля в 6,2 миллиона евро.

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