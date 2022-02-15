Атакующий хавбек Хорхе Карраскаль всё ближе к трансферу в ЦСКА. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист аргентинского ESPN Хуан Патрисио Бальби, Карраскаль уже вылетает в Мадрид, чтобы в скором времени оказаться в расположении московского клуба. Журналист приводит соответствующую фотографию из аэропорта.
23-летний Хорхе Карраскаль в своё время уже выступал в Европе за украинские «Карпаты». Впрочем, в начале 2019 года колумбийский полузащитник перебрался в «Ривер Плейт».
Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорхе Карраскаля в 6,2 миллиона евро.
#River: Jorge Carrascal está en Ezeiza para emprender su viaje rumbo a Madrid y luego sumarse a la pretemporada de CSKA de Moscú. pic.twitter.com/qopOgD0Bhv— Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) February 15, 2022
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