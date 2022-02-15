​«Динамо» сыграло вничью с командой из второго дивизиона Дании

В рамках подготовки ко второй части чемпионата «Динамо» провело товарищеский матч против клуба «Венсюссель». Команда Сандро Шварца не смогла обыграть представителя второго по рангу датского дивизиона. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В составе московской команды двумя голами отметился нападающий Константин Тюкавин.
Первый официальный матч в 2022 году «Динамо» проведёт уже в следующую субботу, 26 февраля. Команда Сандро Шварца в этот день будет проводить гостевой матч Премьер-лиги России против «Химок».
На текущий момент «Динамо» идёт вторым в РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.
Протокол игры
|16' (0:1)
|(1:1) Тюкавин Константин19'
|(2:1) Тюкавин Константин30'
|59' (2:2)
Шунин Антон•Ордец Иван•Евгеньев Роман•Осокин Денис•Кутицкий Александр•Сазонов Саба•Нжи Клинтон Муа•Шиманьски Себастиан•Сулаквелидзе Георгий•Грулёв Вячеслав•Тюкавин Константин
15 февраля.
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