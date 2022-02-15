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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» сыграло вничью с командой из второго дивизиона Дании

15 Февраля 2022 • 18:54 Комментировать
Динамо Москва
2:2
Венсюссель
2-й тайм

В рамках подготовки ко второй части чемпионата «Динамо» провело товарищеский матч против клуба «Венсюссель». Команда Сандро Шварца не смогла обыграть представителя второго по рангу датского дивизиона. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В составе московской команды двумя голами отметился нападающий Константин Тюкавин.

Первый официальный матч в 2022 году «Динамо» проведёт уже в следующую субботу, 26 февраля. Команда Сандро Шварца в этот день будет проводить гостевой матч Премьер-лиги России против «Химок».  

На текущий момент «Динамо» идёт вторым в РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:2Венсюссель
  16' (0:1)
(1:1) Тюкавин Константин19'   
(2:1) Тюкавин Константин30'   
  59' (2:2)
Шунин АнтонОрдец ИванЕвгеньев РоманОсокин ДенисКутицкий АлександрСазонов СабаНжи Клинтон МуаШиманьски СебастианСулаквелидзе ГеоргийГрулёв ВячеславТюкавин Константин
Запасные: Мазурин АндрейБудачев ИванЗахарян АрсенСкопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьБальбуэна ФабианМоро НиколаЖуковский КириллГладышев ЯрославФомин Даниил
Йенсен ЛукасСхенк КсандроАуде Котте ТомасГреве МадсМонтиль Диего IIВан дер Хейден ЙеллеБизоза ПарфеКонате Тьемоко
15 февраля.

 

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Динамо Москва Венсюссель
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ДИНАМО МОСКВА ВЕНСЮССЕЛЬ
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