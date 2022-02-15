​Игрока датского клуба увезли в больницу после столкновения в игре с «Динамо»

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона через товарищеские матчи. Во вторник команда Сандро Шварца играет против клуба «Венсюссель». По ходу первого тайма травму получил игрок датской команды Вессама Абу Али. Нападаюшего пришлось уносить с поля на носилках и доставлять в больницу.

Как стало известно sport24, Абу Али во время игрового столкновения получил удар по рёбрам. После этого футболист начал ощущать дискомфорт при дыхании. Именно с этим связана его госпитализация.

Следить за матчем «Динамо» - «Венсюссель» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.