​«Краснодар» поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов

В последние дни в российском футбольном обществе снова обсуждают возможность расширения РПЛ с 16 до 18 клубов. «Краснодар» поддерживает такой вариант. Об этом сообщает «РБ Спорт», приводя слова Владимира Хашига. Последний, как известно, занимает должность генерального директора краснодарского клуба.

Первый официальный матч в 2022 году «Краснодар» проведёт в воскресенье, 27 февраля. Соперником «быков» будет «Локомотив».

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Зимой команду возглавил немецкий специалист Даниэль Фарке.