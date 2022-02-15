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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов

15 Февраля 2022 • 17:21 Комментировать

В последние дни в российском футбольном обществе снова обсуждают возможность расширения РПЛ с 16 до 18 клубов. «Краснодар» поддерживает такой вариант. Об этом сообщает «РБ Спорт», приводя слова Владимира Хашига. Последний, как известно, занимает должность генерального директора краснодарского клуба.

Первый официальный матч в 2022 году «Краснодар» проведёт в воскресенье, 27 февраля. Соперником «быков» будет «Локомотив».

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Зимой команду возглавил немецкий специалист Даниэль Фарке.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Хашиг
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